به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ساکنان مناطق بریقه و بیر عجم واقع در سوریه به اصطلاح بسته‌های غذایی که نظامیان صهیونیست در حومه قنیطره برای آنها گذاشته بودند را به آتش کشیدند.

چند ماه قبل نیز منابع محلی اعلام کردند که ساکنان روستای العشه واقع در حومه جنوبی القنیطره کمک‌های نظامیان صهیونیست را به آتش کشیدند.

این به اصطلاح کمک‌ها حاوی مواد غذایی بودند که نظامیان صهیونیست قصد داشتند با توزیع آنها دست به عوام فریبی زده و خود را حامیان مردم سوریه نشان دهند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون صدها بار مناطق مختلف این کشور را بمباران کرده است.