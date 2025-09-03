به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رسانه‌های سوری گزارش دادند که یک بسته انفجاری کار گذاشته‌شده داخل خودرو امروز در نزدیکی محله المزه ۸۶ در دمشق منفجر شد.

منابع خبری افزودند که نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده و اطراف منطقه انفجار را محاصره کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، جزئیات بیشتر از میزان خسارات و تلفات احتمالی تا لحظه تنظیم این خبر اعلام نشده است.

این دومین انفجار در دمشق در چند ساعت گذشته است،

ظهر امروز نیز انفجاری بزرگ در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق در جنوب پایتخت سوریه رخ داد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که انفجار در پایگاه نظامی سابق در نزدیکی فرودگاه دمشق رخ داده است.