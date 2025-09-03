  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

انفجار خودرو بمب‌گذاری‌شده در دمشق

رسانه های سوری اعلام کردند که یک انفجار منطقه المزه در پایتخت این کشور را لرزانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رسانه‌های سوری گزارش دادند که یک بسته انفجاری کار گذاشته‌شده داخل خودرو امروز در نزدیکی محله المزه ۸۶ در دمشق منفجر شد.

منابع خبری افزودند که نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده و اطراف منطقه انفجار را محاصره کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، جزئیات بیشتر از میزان خسارات و تلفات احتمالی تا لحظه تنظیم این خبر اعلام نشده است.

این دومین انفجار در دمشق در چند ساعت گذشته است،

ظهر امروز نیز انفجاری بزرگ در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق در جنوب پایتخت سوریه رخ داد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که انفجار در پایگاه نظامی سابق در نزدیکی فرودگاه دمشق رخ داده است.

یک منبع در وزارت کشور رژیم الجولانی به شبکه الاخباریه این رژیم گفت: انفجار در منطقه المزه ۸۶ دمشق بر اثر یک بمب کار گذاشته شده رخ داده و این انفجار تلفات جانی نداشته و تنها خسارت مادی به دنبال داشته است.
