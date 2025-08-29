  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۳۴

ورود نظامیان صهیونیست به یک روستای دیگر در سوریه

ورود نظامیان صهیونیست به یک روستای دیگر در سوریه

رسانه‌های سوری از ورود نظامیان صهیونیست به یک روستای دیگر در قنیطره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های سوری اعلام کردند که یک کاروان نظامی اسرائیلی متشکل از حدود ۳۰ خودرو حامل نظامیان وارد خاک سوریه شده و در روستای العشه در حومه جنوبی قنیطره مستقر شده است.

چند روز قبل نیز شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی وارد روستای «عین العبد» در استان قنیطره واقع در جنوب سوریه شده بودند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن ابو محمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه تاکنون، رژیم صهیونیستی بارها سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است؛ این در حالی است که تلاش‌های جولانی برای توافق با رژیم صهیونیستی و واگذاری بخشی از خاک سوریه به این رژیم همچنان ادامه دارد.

