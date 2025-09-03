به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی کیبا گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توافق گازی امضا شده با مصر بازنگری می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدام تل آویو در سایه انتشار گزارشاتی در خصوص به اصطلاح نقض توافق صلح از سوی قاهره صورت می‌گیرد.

این در حالی است که منابع مصری پیشتر بارها اعلام کرده بودند که اقدامات رژیم صهیونیستی در مناطق نزدیک به مصر و گذرگاه رفح نقض آشکار مفاد این توافقنامه است.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز گذشته در جریان دیدار با رئیس شورای اروپا تاکید کرد که سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین خطرناک است.

وی اضافه کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و به مرحله قحطی رسیده است. به دلیل تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و محاصره آن بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است.

عبدالعاطی تصریح کرد: باید تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای توقف فوری جنگ در غزه افزایش پیدا کند.

وی از اتحادیه اروپا خواست برای اعمال فشار بر تل آویو با هدف لغو محاصره نوار غزه، توقف حملات علیه این باریکه و کنار گذاشتن شروط غیر قابل اجرا وارد عمل شود.

عبدالعاطی اضافه کرد که اتحادیه اروپا اقدامات عملی و محسوس برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به اجرای قوانین بین المللی اتخاذ کند.