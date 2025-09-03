به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در رسانه اجتماعی خود موسوم به Truth Social نوشت: نیروهای نظامی ایالات متحده به دستور من حملهای قاطع علیه عناصر شناساییشده گروه تروریستی مواد مخدر «ترند دِ آراگوا» (TDA) در منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی (ساوتکام) انجام دادند.
رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه «ترند دِ آراگوا» یک گروه تروریستی خارجی شناخته شده است که تحت کنترل نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا فعالیت میکند، افزود: این سازمان مسئول قتلهای جمعی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اقدامات خشونتآمیز و تروریستی در سراسر ایالات متحده و نیمکره غربی است.
ترامپ مدعی شد: در نتیجه این حمله ۱۱ تروریست کشته شدند و هیچیک از نظامیان آمریکایی آسیب ندیدند.
وی افزود: این حمله زمانی صورت گرفت که تروریستها در حال انتقال مواد مخدر غیرقانونی از طریق آبهای بینالمللی به سمت ایالات متحده بودند. این یک هشدار جدی علیه کسانی است که به هر نحوی به فکر وارد کردن مواد مخدر به آمریکا باشند؛ مراقب باشید!
گفتنی است در روزهای اخیر ارتش آمریکا چند ناوشکن را به بهانه «مبارزه با تهدیدات کارتلهای مواد مخدر آمریکای لاتین» به آبهای ونزوئلا اعزام کرده است.
نیکولاس مادورو در واکنش به اعزام این ناوشکنهای آمریکایی گفته بود که این یک تهدید مضاعف، غیرقابل توجیه، غیراخلاقی و کاملاً جنایتکارانه و خونین است؛ در مواجهه با این فشار نظامی حداکثری، ما حداکثر آمادگی خود را برای دفاع از ونزوئلا اعلام کردهایم. اگر ایالات متحده به ونزوئلا حمله کند، طبق قانون اساسی جمهوری مسلح اعلام خواهیم کرد.
