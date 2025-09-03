ترامپ: ونزوئلا کشور بسیار بدی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور لهستان در کاخ سفید از حمله روز گذشته کشورش به قایق ونزوئلا به بهانه وجود مواد مخدر در آن حمایت کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: این قایق مقدار زیادی مواد مخدر حمل می‌کرد! به سمت کشور ما در حرکت بود تا انسان‌های زیادی را بکشد. ونزوئلا میلیون‌ها نفر را به کشور ما می‌فرستد. بعضی از آنها آدم‌های بدی هستند.

ترامپ مدعی شد: ونزوئلا زندان‌های خود را خالی کرده و آنها را به کشور ما می‌فرستد! خیلی سخت کار کردم تا حماقت دولت بایدن را اصلاح کنم..... ونزوئلا بازیگر بسیار بدی بوده است!

این در حالیست که دونالد ترامپ ساعاتی پیش در رسانه اجتماعی خود موسوم به Truth Social ادعا کرد: نیروهای نظامی ایالات متحده به دستور من حمله‌ای قاطع علیه عناصر شناسایی‌شده گروه تروریستی مواد مخدر «ترند دِ آراگوا» (TDA) در منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی (ساوتکام) انجام دادند.

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه «ترند دِ آراگوا» یک گروه تروریستی خارجی شناخته شده است که تحت کنترل نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا فعالیت می‌کند، مدعی شد: این سازمان مسئول قتل‌های جمعی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی در سراسر ایالات متحده و نیم‌کره غربی است. در نتیجه این حمله ۱۱ تروریست کشته شدند و هیچیک از نظامیان آمریکایی آسیب ندیدند.