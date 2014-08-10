حضور وزیر ارشاد در کنسرت شجریان/ جنتی به برنامه خیریه نرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر ارشاد به همراه علی مرادخانی معاون هنری خود، شامگاه شنبه 18 مردادماه با حضور در تالار وزارت کشور از اجرای دوم کنسرت همایون شجریان دیدن کرده و پس از اجرا، با حضور در پشت صحنه با هنرمندان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

همایون شجریان ضمن خوشامدگویی به آن‌ها، اظهار امیدواری کرد تا با تلاش بیش‌تر در حوزه هنر و فرهنگ بتوان شرایط بهتری را برای اجرای موسیقی به ‌ویژه در شهرستان‌ها فراهم کرد.

حضور وزیر ارشاد در کنسرت همایون شجریان در حالی بود که وی در مراسم یادبود زنده‌یاد محمود استاد محمد نویسنده و کارگردان فقید تئاتر ایران، بزرگداشت شیرمحمد اسپندار نوازنده پیشسکوت و جهانی ساز دونلی و اجرای خیریه نمایش «شادی حقیقی آرام و بی صداست » حضور پیدا نکرد. این در حالی است که دبیر همایش نکوداشت شیرمحمد اسپندار نیز از عدم حضور وزیر ارشاد در مراسم انتقاد کرد.

کنسرت «چرا رفتی» به خوانندگی همایون شجریان و آهنگ‌سازی تهمورس پورناظری طی 3 روز گذشته در تالار وزارت کشور اجرا شده و به دلیل استقبال مخاطبان قرار است در روزهای 23 تا 25 مردادماه هم ادامه پیدا کند.