۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

برگزاری کنسرت شجریان گامی مهم در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی است

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه برگزاری کنسرت شجریان گامی مهم در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی است، گفت: شادی مردم نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر برگزاری کنسرت فرهنگی، اظهار داشت: به دستور مستقیم شهردار تهران، جلسات هماهنگی با سرعت و جدیت آغاز شد. شهرداری منطقه ۲۲ به عنوان محور اصلی و منطقه ۹ به عنوان معین، مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفتند و در جلسه‌ای سازنده، تقسیم وظایف صورت گرفت. همچنین شیوه‌نامه‌ای جامع تحت عنوان «دستورالعمل برگزاری کنسرت ایران» تدوین و ابلاغ شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت این رویداد، افزود: با توجه به حساسیت موضوع، سفر کاری‌ام به مشهد برای شرکت در نشست تخصصی فرهنگی با محوریت مدل‌سازی شادی‌های اجتماعی را لغو کردم و شب را نیز در محل شهرداری مستقر شدم تا هیچ لحظه‌ای از روند هماهنگی را از دست ندهیم.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف، گفت: استانداری تهران بازدیدهای تخصصی خود از ورزشگاه آزادی را انجام داده و وزارت ورزش و جوانان نیز همکاری قابل توجهی داشته‌اند. اکنون فضای وفاق عملیاتی میان نهادهای مسئول شکل گرفته و همه با همدلی و تلاش جمعی در مسیر تحقق تصمیم دولت و پاسخ‌گویی به نیاز جامعه برای شادی و نشاط اجتماعی گام برمی‌دارند.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برخی جریان‌ها که همواره مانع وفاق ملی و همکاری‌های سازنده بوده‌اند، این بار اجازه دهند این رویداد فرهنگی به نمادی از همبستگی و نشاط جمعی تبدیل شود و از تبدیل عدم برگزاری کنسرت به ابزار تخریب سیاسی خودداری کنند. شادی مردم نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شود.

کد خبر 6579903

