لغو بخشنامه منع برگزاری کنسرت در ورزشگاه‌/ شرایط برای کنسرت شجریان در کرمان مهیاست

فرشید فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری کنسرت همایون شجریان در سالن ورزشگاه فجر کرمان اظهار داشت: بخش نامه ممنوعیت برگزاری کنسرت در ورزشگاهها حدود دو ماه قبل باطل و ابلاغیهای در این خصوص صادر شد که در واقع بخشنامه اولیه را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: طبق این ابلاغیه در شهرهایی که سالن مناسب برای برگزاری کنسرت وجود ندارد، میتوان با شرایطی از سالنهای ورزشی برای برگزاری کنسرتها استفاده کرد.
این مسئول گفت: سالن ورزشی فجر که قرار است کنسرت همایون شجریان در آن برگزار شود علیرغم اینکه استانداردهای حداکثری را ندارد اما ضرورتهای حداقلی را داراست.
لغو برنامه برگزاری کنسرت شجریان در سیرجان
وی گفت: با توجه به حجم علاقمندان حضور در این کنسرت سالنهای پالیز و شهرتماشا به دلیل ظرفیت پایین مناسب نبودند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: طبق تخمینهای صورت گرفته حدود دو هزار نفر در این کنسرت حضور پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به لغو برنامه برگزاری کنسرت شجریان در سیرجان تصریح کرد: این هنرمند گرانقدر کشورمان دو روز در کرمان اجرا خواهد داشت.
برنامههای فرهنگی در مکانهای سنتی برگزار شود
این مسئول ادامه داد: بنده بر برگزاری فعالیتهای فرهنگی در ساختمانهای فرهنگی و سنتی اصرار دارم و مراسم روز خبرنگار نیز در یکی از ساختمانهای سنتی کرمان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: این امر ضمن اینکه باعث میشود ساختمانهای سنتی بار دیگر معرفی و زیبایی آنها به چشم بیایید به فعالیتهای فرهنگی نیز جلوه ای ویژه میدهد.
وی به برگزاری 10 شب شعر و موسیقی در باغ هرندی، برگزاری جشن اردیبهشت تائتر در کاروانسرای گنجعلیخان اشاره و تصریح کرد: کنسرت علیرضا قربانی نیز در کاروانسرای گنجعلیخان برگزار شد که در این برنامه فرش کرمان ضمیمه دکور بود و پته های کرمان بر روی میزه ها جلوه گری میکرد و با نورپردازی و آوای خوش قربانی برنامه در کرمان بین الملی شد.
باغ شاهزاده میزبان برنامههای فرهنگی میشود
فلاح ادامه داد: باز هم تاکید میکنم که برای استفاده از فضایهای فرهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی مصر هستم و تلاش داریم که این چنین برنامه هایی را در باغ شاهزاده ماهان و ساختمانهای مشابه نیز اجرا کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اذعان داشت: باید توجه داشت برگزار کننده کنسرتها به دلیل کیفیت صدا، صوت، وضعیت درهای ورودی و خروجی، کیفیت برنامه و انضباط در انتخاب مکان برگزاری کنسرت دارای معذوریت هایی هستند.
وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان تلاش های فراوانی در این خصوص انجام داده و در نهایت بین آمدن و نیامدن همایون شجریان به کرمان، آمدن را انتخاب کرد.
فلاح گفت: از اینکه این کنسرت در فضای بهتری برگزار نمیشود متاسفم و امیدوارم در آینده بتوانیم رضایت در فضاهای بهتری کنسرتها را برگزار کنیم.
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