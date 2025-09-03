خود انتظامی و اجرای سند تحول قضایی در دستور کار مرکز وکلا قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور عصر چهارشنبه در مراسم تحلیف وکلای استان فارس بر رشد چشمگیر تعداد وکلا و کارشناسان خانواده در طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: تعداد این اعضا از ۶۵ هزار نفر در چهار سال پیش به حدود ۱۴۰ هزار نفر رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم انسانی، علمی و تخصصی این نهاد است.

وی بر اهمیت فعالیت‌های این مجموعه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و از برگزاری مراسم‌های مذهبی و ملی در مکان‌های مقدس مانند حرم امام موسی کاظم (ع) و حضرت معصومه (س) خبر داد که سبب کاهش ورودی‌های فرمانداری و تقویت نظم و انضباط در مجموعه شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاورین خانواده قوه قضائیه همچنین بر نقش و اهمیت خودانتظامی و اجرای سند تحول قضایی تأکید کرد و افزود: این مجموعه تنها جایی است که این سند به طور کامل در ان اجرا شده است.

وی بر تعهد و پایبندی وکلای مجموعه در اجرای وظایف و قسم‌های مقدس تأکید کرد و از فعالیت‌های داوطلبانه و کارشناسی‌های تخصصی در پرونده‌های مختلف خبر داد.

عبدلیان‌پور به فعالیت‌های بین‌المللی و عضویت در نهادهای جهانی مانند سازمان ملل نیز اشاره کرد و افزود: حدود ۳۵ درصد از شماره تلفن‌های مجموعه در پروژه‌های بین‌المللی ثبت شده است.

وی با تاکید بر نقش وکلای متعهد و ولایی در کمک به کشور و جامعه جهانی و اهمیت عضویت در دیوان کیفری و دادگستری‌های بین‌المللی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی و داخلی مجموعه، از جمله دریافت پروانه‌های بین‌المللی و انجام کارهای ارزشمند در سطح جهانی، قدردانی کرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر رعایت اصول و قوانین توسط وکلای قوه قضائیه تأکید و از همکاران و اعضای مجموعه درخواست کرد که مراقبت‌های لازم را در رعایت قوانین و اصول داشته باشند.