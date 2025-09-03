نقش کلیدی وکلا در تسهیل دادرسی و گسترش عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید صدراله رجایی‌نسب عصر چهارشنبه در آئین تحلیف وکلای استان فارس، ضمن تبریک و تقدیر از حضور این جمع، بر اهمیت و جایگاه حرفه وکالت و نقش آن در اجرای عدالت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این رویداد با آغاز امامت حضرت حجت (عجل الله فرجه) و روزهای مبارک و میمونی همزمان شده است، اظهار داشت: این رخداد نماد شروع دوره‌ای جدید در نظام حقوقی و قضائی کشور است.

وی با اشاره به نقش وکیل در جامعه گفت: وکالت فراتر از دفاع در دادگاه است و وظیفه وکیل، تفسیر و تبیین قانون و حمایت از حقوق مردم است. وکیل باید امین، صادق و متعهد باشد و در مسیر احقاق حق، عدالت و کرامت انسانی گام بردارد.

حجت الاسلام رجایی‌نسب بر اهمیت تخصص و مهارت در حرفه وکالت تأکید کرد و افزود: وکلا باید در رشته‌های تخصصی تحصیل و فعالیت کنند تا بتوانند بهتر خدمت رسانی کنند.

وی به تحولات و اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: این تحولات، خدمات حقوقی را سریع، ارزان و کارآمد کرده است و این، نقش وکلای مدافع حقوق ملت و فعالیت‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق ایران را پررنگ‌تر کرده است.

رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه، بر اهمیت سوگند وکلا و وفاداری آن‌ها به نظام، انقلاب و ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: نقش وکیل به عنوان حافظ عدالت، اخلاق حرفه‌ای و حمایت از ستم‌دیدگان برجسته می‌شود.

رئیس کل دادکستری فارس همچنین بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای، صداقت، رازداری و استقلال وکیل تأکید کرد و گفت: وکالت باید به عنوان حرفه‌ای مقدس و ارزشمند نگریسته شود، نه صرفاً وسیله‌ای برای امرار معاش.

وی بر نقش وکیل در کمک به قاضی، تسهیل دادرسی و اجرای عدالت تأکید کرد و افزود: تعداد وکلا نباید مانع از خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود، بلکه باید به عنوان فرصتی برای افزایش دسترسی عدالت در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام رجایی‌نسب در پایان از زکات علم و تلاش‌های وکلای معاضدتی و خیر در کمک به نیازمندان و ستم‌دیدگان تقدیر و بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای، امانت‌داری، صداقت و استقلال در حرفه وکالت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: این رویداد شروعی نیکو و مقدمه‌ای برای آینده‌ای بهتر در نظام حقوقی کشور است و امید که این جمعیت ۸۰۰ نفره، با توکل بر خدا و با رعایت اصول اخلاقی، در خدمت عدالت و مردم باشند.