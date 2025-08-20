به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلطانی عصر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت کنترل قیمتها و مبارزه با گرانفروشی، از تشکیل شعبه ویژهای در دادسرا برای رسیدگی به این نوع پروندهها خبر داد.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمتها مربوط به مسائل کشوری مانند افزایش قیمت روغن است، گفت: با همکاری اصناف، سامانهای برای شفافسازی قیمت برخی اقلام مانند برنج در حال راهاندازی است که امکان نظارت دقیقتر را فراهم میکند.
معاون حقوق عامه دادگستری فارس افزود: اگرچه نظارتها در حال حاضر نیز وجود دارد، اما با بهرهبرداری از این سامانه، امکان رصد و کنترل بازار به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
سلطانی همچنین به موضوع سگگردانی و مصوبات دادستانی کل کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: اولویت ما ممنوعیت ورود سگ به اماکن عمومی است و پیگیری این مصوبات به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: انتقال پت شاپها به خارج از شهر و توقیف خودروهای حامل سگ از جمله اقدامات در دستور کار است و شهرداریها نیز در این زمینه مسئولیتهایی بر عهده دارند.
معاون حقوق عامه دادگستری فارس همچنین در خصوص وضعیت سگهای سرگردان افزود: پناهگاههایی توسط شهرداریها ایجاد شده که تأثیر مثبتی در کاهش جمعیت سگهای ولگرد داشته است.
سلطانی به موضوع صنایع آلاینده و ضرورت انتقال برخی واحدهای صنعتی به خارج از شهر پرداخت گفت: در صورت اعلام جرم از سوی محیط زیست، پروندهها به صورت ویژه رسیدگی میشوند.
وی با اشاره به معادن شمال غرب شیراز، ادامه داد: این معادن تحت نظارت هستند و در صورت رعایت الزامات محیط زیست و کمک به رفع آلایندگی، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون حقوق عامه دادگستری فارس درباره ساماندهی پساب فاضلاب و کشت با آب آلوده تصریح کرد: شعبه ویژهای در دادسرا ایجاد شده است تا با افرادی که سابقه کشت با آب آلوده و پساب فاضلاب دارند، برخورد شود.
نظر شما