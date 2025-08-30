جدیت قضات فارس در برخورد با جرائم مهم و خشن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب عصر شنبه در بازدید سرزده از دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز بر جدیت قضات در برخورد با جرایم مهم و خشن تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری فارس در این بازدید تلاشهای شبانه روزی همکاران اداری و قضائی در این دادسرا را مؤثر در امنیت شهر شیراز و استان خواند و گفت: علاوه بر اقدامات سلبی در برخورد با مرتکبان جرایم مهم و خشن نباید از اقدامات فرهنگی و اجتماعی بخصوص تقویت مهارتهای کنترل خشم بهعنوان راهکار مؤثر در پیشگیری از بروز درگیریهای تنشزا غافل شد.
وی با اشاره به حساسیتهای ویژه این مجموعه و حجم پروندههای ارجاعی ادامه داد: فعالیت در حوزه جنایی و جرایم امنیتی مستلزم دقت نظر، تخصص و نگاه عمیق جامعه شناختی قضات و کارکنان و همچنین هماهنگی کامل میان تمامی بخشهاست.
حجت الاسلام رجایی نسب با اذعان به سختیهای کار در این حوزه و فشارهای ناشی از رسیدگی به پروندههای جنایی افزود: یکی از اولویتهای مهم در رسیدگیها، تلاش برای گسترش اختلاف در درجه اول و ایجاد صلح و سازش میان طرفین درگیر در مراحل بعدی است. این رویکرد نهتنها به کاهش تنشها کمک میکند بلکه زمینهای برای بازگشت آرامش به خانوادهها و جامعه را فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از جنایتها و یا ضرب و جرح هایی که در سطح جامعه حادث میشود در نتیجه فوران لحظهای خشم رخ میدهد، ادامه داد: در این شرایط افراد توان تصمیمگیری منطقی را از دست میدهند و اقداماتی انجام میدهند که پیامدهای سنگینی برای خود و اطرافیانشان به همراه دارد. بنابراین تمرکز بر آموزش مهارتهای کنترل خشم و گسترش فرهنگ گفتوگو در موقعیتهای بحرانی میتواند از شکلگیری بسیاری از این حوادث پیشگیری کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس گفت: آموزش عمومی و اطلاعرسانی گسترده درباره تبعات درگیریهای خشونتآمیز، ضرورتی اجتنابناپذیر است چرا که وقتی افراد از آثار اجتماعی، روانی و مسئولیت کیفری اقدامات هیجانی آگاه باشند، تمایل بیشتری برای دوری از درگیریها نشان خواهند داد و به راهکارهای مسالمتآمیز روی میآورند.
وی همچنین بر نقش خانوادهها و نهادهای آموزشی در این زمینه تأکید کرد و افزود: ایجاد مهارتهای گفتوگو و حل اختلاف از دوران کودکی و نوجوانی میتواند آیندهای آرامتر و کمتنشتر برای جامعه رقم بزند. این فرهنگسازی، تنها با همکاری دستگاههای آموزشی، رسانهها و نهادهای فرهنگی امکانپذیر خواهد بود.
حجت الاسلام رجایی نسب در ادامه با اشاره به تجربههای موجود در برخی کشورها برای کاهش خشونتهای خیابانی و خانوادگی ادامه داد: بهرهگیری از الگوهای موفق جهانی در زمینه آموزش کنترل خشم و میانجیگری اجتماعی میتواند در کشور نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و موجب کاهش بار پروندههای جنایی شود.
رئیس کل دادگستری فارس در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز ابراز امیدواری کرد که با ترویج فرهنگ صلح، گسترش آموزشهای مهارتهای زندگی و تقویت همکاریهای اجتماعی، شاهد ارتقای سطح آرامش و امنیت در همه سطوح در جامعه باشیم.
