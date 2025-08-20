به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب، عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سراسر کشور و به تبع آن در استان فارس، بیشترین موارد تخلف شامل توهین و تهدید، سرقت، جرایم مرتبط با مواد مخدر و ضرب و جرح است.

وی ادامه داد: برای ریشه‌کن کردن یا دست‌کم کاهش چشمگیر این دسته از جرایم، اقدامات فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری فارس به اقدامات حمایتی دادگستری از بخش تولید و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۷۵ درخواست رسیدگی از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران به ما ارجاع شد که خوشبختانه امسال این رقم به ۹۹ مورد کاهش یافته است.

حجت الاسلام رجایی نسب از انجام ۳۵۱ بازدید از کارخانجات در سال گذشته و ۵۱ بازدید در سال جاری خبر داد و گفت: در حوزه حفظ و تثبیت نیروی کار نیز، سال گذشته ۷۳۳۱ مورد بررسی و رسیدگی انجام شد که این رقم در سال جاری به ۱۲۴۴ مورد کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش سازنده رسانه‌ها در بازتاب وقایع و رویدادها پرداخت و با اشاره به اهمیت انعکاس اخبار به گونه‌ای که موجب ایجاد شور و نشاط در جامعه و تضعیف روحیه‌ی دشمن شود، گفت: انتقاد و مطالبه‌گری جز ذات و سرشت کار خبرنگاری است و هیچ فردی حق ندارد که این موضوع را مورد نکوهش قرار دهد و تمامی مسئولان موظفند پاسخگوی سوالات و مطالبات مطرح شده از سوی خبرنگاران باشند.

رئیس کل دادگستری فارس در خصوص پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری در استان فارس طی سال گذشته، به مواردی مانند پرونده‌های مرتبط با اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، اوقاف و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در این حوزه‌ها، برخوردها و اقدامات قانونی لازم انجام شده است و برخی از این پرونده‌ها همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارند.

حجت الاسلام رجایی نسب با تأکید بر تفاوت رویکرد در برخورد با متخلفان اداری نسبت به افراد عادی، تصریح کرد: که در این موارد، حداکثر مجازات‌های قانونی اعمال خواهد شد و تا این لحظه در سال جاری، هیچ مورد جدیدی در خصوص مفاسد اقتصادی در ادارات گزارش نشده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در زمینه کاهش اطاله دادرسی و حمایت از فعالان اقتصادی افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌ها متغیر بوده و بسته به نوع پرونده، نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. با این حال، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی در زمینه‌های گوناگون در استان فارس وجود دارد.