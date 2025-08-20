  1. استانها
  2. فارس
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

کاهش چشمگیر درخواست‌های رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در فارس

شیراز- رئیس کل دادگستری فارس از کاهش چشمگیر درخواست‌های رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان از ۴۷۵ مورد به ۹۹ مورد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب، عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سراسر کشور و به تبع آن در استان فارس، بیشترین موارد تخلف شامل توهین و تهدید، سرقت، جرایم مرتبط با مواد مخدر و ضرب و جرح است.

وی ادامه داد: برای ریشه‌کن کردن یا دست‌کم کاهش چشمگیر این دسته از جرایم، اقدامات فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری فارس به اقدامات حمایتی دادگستری از بخش تولید و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۷۵ درخواست رسیدگی از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران به ما ارجاع شد که خوشبختانه امسال این رقم به ۹۹ مورد کاهش یافته است.

حجت الاسلام رجایی نسب از انجام ۳۵۱ بازدید از کارخانجات در سال گذشته و ۵۱ بازدید در سال جاری خبر داد و گفت: در حوزه حفظ و تثبیت نیروی کار نیز، سال گذشته ۷۳۳۱ مورد بررسی و رسیدگی انجام شد که این رقم در سال جاری به ۱۲۴۴ مورد کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش سازنده رسانه‌ها در بازتاب وقایع و رویدادها پرداخت و با اشاره به اهمیت انعکاس اخبار به گونه‌ای که موجب ایجاد شور و نشاط در جامعه و تضعیف روحیه‌ی دشمن شود، گفت: انتقاد و مطالبه‌گری جز ذات و سرشت کار خبرنگاری است و هیچ فردی حق ندارد که این موضوع را مورد نکوهش قرار دهد و تمامی مسئولان موظفند پاسخگوی سوالات و مطالبات مطرح شده از سوی خبرنگاران باشند.

رئیس کل دادگستری فارس در خصوص پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری در استان فارس طی سال گذشته، به مواردی مانند پرونده‌های مرتبط با اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، اوقاف و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در این حوزه‌ها، برخوردها و اقدامات قانونی لازم انجام شده است و برخی از این پرونده‌ها همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارند.

حجت الاسلام رجایی نسب با تأکید بر تفاوت رویکرد در برخورد با متخلفان اداری نسبت به افراد عادی، تصریح کرد: که در این موارد، حداکثر مجازات‌های قانونی اعمال خواهد شد و تا این لحظه در سال جاری، هیچ مورد جدیدی در خصوص مفاسد اقتصادی در ادارات گزارش نشده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در زمینه کاهش اطاله دادرسی و حمایت از فعالان اقتصادی افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌ها متغیر بوده و بسته به نوع پرونده، نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. با این حال، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی در زمینه‌های گوناگون در استان فارس وجود دارد.

