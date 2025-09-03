به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیری انواع مواد خوراکی در سطح شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری دستگاه‌های مربوطه به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از مکان موصوف مقادیر زیادی انواع مواد خوراکی احتکار شده کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی که پلیس قاطعانه با آنان برخورد قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.