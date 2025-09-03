کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه «خاوه جنوبی» شهرستان دلفان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی نورآباد به نهاوند به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف کردند.
فرمانده انتظامی دلفان، بیان داشت: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ بازوند با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایههای ملی، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق از مأموریتهای مهم و مستمر پلیس در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریعتر از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.
