  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در دلفان

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در دلفان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دلفان از کشف دو هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه «خاوه جنوبی» شهرستان دلفان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی نورآباد به نهاوند به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، بیان داشت: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ بازوند با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق از مأموریت‌های مهم و مستمر پلیس در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریع‌تر از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6579204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها