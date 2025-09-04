معاون وزیر: ذخایر نفت و گاز کشور ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق عظیمی‌فر عصر پنجشنبه در آئین افتتاح دو پروژه ملی پالایشگاه اصفهان شامل واحد تصفیه نفت سفید KHT و آبگیری ۶ مخزن ذخیره انتقال آب دریا، اظهار کرد: اکنون که در یک‌سالگی دولت هستیم، ذخایر نفت و گاز نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و ذخایر بنزین کشور نیز بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده امکان‌پذیر بودن اقدامات مؤثر با عزم و اراده است.

وی با بیان اینکه این دو طرح از منظر زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، افزود: در طرح تصفیه نفت سفید، هدف کاهش میزان گوگرد موجود در این محصول است که به کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی کمک می‌کند؛ همچنین، پروژه انتقال آب دریا پالایشگاه را به‌طور کامل از وابستگی به منابع آب شرب و آب زاینده‌رود بی‌نیاز می‌کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: این اقدام در شرایطی که زاینده‌رود سال‌هاست با تنش آبی مواجه است گامی اساسی در راستای پایداری تولید و حفظ محیط زیست به شمار می‌رود.

عظیمی فر در ادامه به اهمیت طرح کیفی‌سازی نفت سفید اشاره کرد و گفت: این طرح نه‌تنها به کاهش گوگرد منجر شده، بلکه ارزش افزوده ناشی از تولیدات پالایشی را افزایش داده است.

وی در خصوص پروژه انتقال آب نیز توضیح داد: هدف اصلی این پروژه، به صفر رساندن وابستگی پالایشگاه به منابع آب زاینده‌رود بوده است که در سال‌های اخیر جریان طبیعی خود را از دست داده است.

معاون وزیر نفت اضافه کرد: امیدواریم این طرح در کنار سایر اقدامات مدیریت منابع آب، به احیای جریان مستمر زاینده‌رود کمک کند.

عظیمی فر از نقش کلیدی استاندار اصفهان در پیشبرد پروژه انتقال آب تقدیر کرد و گفت: یکی از نکات برجسته این پروژه، پیگیری‌های شخص استاندار بود. در روزهای ابتدایی حضور ایشان در استان اصفهان، با بنده تماس گرفتند و تأکید کردند که هیچ خواسته‌ای جز تأمین منابع و اجرای این پروژه ندارند و این نشان‌دهنده درایت و مدیریت صحیح ایشان در اولویت‌بندی مسائل و تعامل با ذی‌نفعان است.

وی وجه تمایز دیگر این پروژه را ماهیت جمعی آن دانست و افزود: این پروژه نمادی از کار گروهی و همدلی است. سه صنعت بزرگ استان اصفهان، یعنی شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان، با همکاری یکدیگر این پروژه را در مدت‌زمان کوتاهی به سرانجام رساندند.

معاون وزیر نفت ابراز کرد: حلقه مفقوده کشور ما در حال حاضر، همین کار جمعی و همدلی برای انجام پروژه‌های بزرگ است که در شعارهای رئیس‌جمهور محترم نیز بارها بر آن تأکید شده است.

عظیمی فر افزود: این پروژه مصداق بارزی از وفاق و همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی برای تأمین پایداری تولید، حفظ حیات صنایع و کمک به محیط زیست در راستای جبران تنش‌های آبی است.

وی در پاسخ به انتقادات برخی تحلیلگران زیست‌محیطی اظهار کرد: چند ماه پیش شاهد بودم که برخی تحلیلگران نسبت به این پروژه انتقاداتی مطرح کردند. اما راهکار جایگزین چیست؟ انتقال کامل این صنایع هزینه‌ای دو تا سه برابر احداث این خط لوله دارد و منتقدان هیچ بدیل عملی برای این طرح ارائه نداده‌اند. این پروژه نه‌تنها مؤثر است، بلکه به پایداری تولید صنعت پالایش کمک شایانی می‌کند.

عظیمی‌فر به چالش‌های تأمین آب در تابستان گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی ما تأمین آب موردنیاز پالایشگاه‌ها بود. به‌عنوان مثال، پالایشگاه تهران به دلیل بحران آب تا آستانه توقف فعالیت پیش رفت. توقف فعالیت یک پالایشگاه، تبعات زنجیره‌ای دارد و می‌تواند به کل بخش‌های کشور از جمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و تأمین برق آسیب برساند. خوشبختانه با بهره‌برداری از طرح تصفیه فاضلاب پالایشگاه تهران در تیرماه امسال، مصرف آب شرب شهر تهران ۱.۵ درصد کاهش یافت و این نگرانی تا حد زیادی برطرف شد.

وی با بیان اینکه ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی مانند گاز، برق و آب به یکدیگر مرتبط هستند، گفت: ناترازی برق یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین بود زیرا تقاضا به سمت بنزین سوق پیدا کرد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش نفت با اشاره به اینکه ناترازی گاز نیز به مصرف مازوت در نیروگاه‌ها منجر شد، افزود: تمامی بخش‌های حوزه انرژی از گاز و فرآورده‌های نفتی گرفته تا برق و آب، در یک رابطه علت و معلولی به هم پیوند خوردند.

وی ادامه داد: وقتی سدهای برق‌آبی به دلیل کمبود آب قادر به تولید برق نیستند، فشار بر نیروگاه‌های حرارتی افزایش می‌یابد و این موضوع مصرف مازوت و موتورهای برق را بالا می‌برد.

عظیمی‌فر مدل مفهومی دولت برای غلبه بر ناترازی‌ها را تشریح کرد: از ابتدای استقرار دولت، ما مدلی طراحی کردیم که بر اساس آن، برای مدیریت ناترازی فرآورده‌های نفتی باید به‌صورت موازی در دو حوزه نگهداشت و افزایش تولید و همچنین مدیریت و بهینه‌سازی مصرف اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه بدون حرکت همزمان این دو بال، مدیریت ناترازی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: اما این دو عامل کافی نیستند، اصلاح حکمرانی و روابط مالی در صنعت پالایش، بهبود زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و توجه به سرمایه انسانی نیز ضروری است.

به گفته معاون وزیر نفت، سرمایه انسانی به دلیل نبود مشوق‌های کافی، چه مادی و چه غیرمادی، از انگیزه لازم برخوردار نیست. برای مثال، موضوع بومی‌گزینی که آقای رهبری به آن اشاره کردند، یکی از چالش‌هاست. تا زمانی که سرمایه انسانی توسعه نیابد، هیچ‌یک از این چرخ‌ها به حرکت درنمی‌آید.

وی به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در راستای اهداف این برنامه، ما پروژه‌های متعددی را دنبال می‌کنیم. از ابتدای دولت، طرح کیفی‌سازی پالایشگاه شیراز راه‌اندازی شد. واحد DHD این پالایشگاه نیز امسال به بهره‌برداری می‌رسد که تولید نفت‌گاز را افزایش خواهد داد؛ همچنین، طرح کیفی‌سازی نفت کوره در پالایشگاه اصفهان، پروژه‌ای زیست‌محیطی و اقتصادی است که می‌تواند معضل مازوت‌سوزی را کاهش دهد.

عظیمی‌فر در خصوص زیرساخت‌ها افزود: هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور محترم، حدود ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با سرمایه‌گذاری ۷۴۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: حل ناترازی‌های انرژی نه آن‌قدر پیچیده است که غیرممکن باشد و نه آن‌قدر ساده که با شعار حل شود. مهم‌ترین عامل، رسیدن به فهم مشترک از ریشه‌های ناترازی و راهکارها و سپس اقدام جمعی و همدلانه است.

معاون وزیر نفت ابراز کرد: با تلاش‌های همکاران در یک سال گذشته، ما توانستیم در جنگ ۱۲ روزه بدون هیچ چالشی سوخت کشور را تأمین کنیم و اکنون در یک‌سالگی دولت، ذخایر نفت و گاز نیروگاه‌ها ۷۰ درصد و ذخایر بنزین بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که با تدبیر و اراده، بسیاری از مشکلات قابل‌حل هستند.