هوای اصفهان در وضعیت زرد؛ ۲ منطقه آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز جمعه چهاردهم شهریور با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان‌های فیض، رهنان و ۲۵ آبان با عدد ۷۹، پارک زمزم و بزرگراه خرازی با عدد ۷۱، دانشگاه صنعتی ۶۹، خیابان رودکی ۹۵، خیابان زینبیه ۸۱، سپاهان‌شهر ۶۲، خیابان میرزا طاهر ۵۳ و هزار جریب ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۸۴ و ولدان ۱۶۵ AQI در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.

شاخص هوای خمینی‌شهر و شهر قهجاورستان به ترتیب با میانگین ۱۱۲ و ۱۱۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را در این مناطق نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

