به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در آئین رونمایی از خدمات دیجیتال مالی با حضور مدیران شبکه بانکی کشور، با تسلیت اربعین حسینی و نیز ایام رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما سلام گفت: محوری‌ترین سیاست دولت وفاق ملی، تمرکز زدایی، توصیه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم و پیرامونی است.

وی افزود: معنای اجرای این سیاست در حوزه بانکی آن است که ریل اعتبارات باید همسو با مزیت‌های واقعی سرزمین ایران تنظیم شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: باید از انباشت پروژه‌ها در کلان شهرها خصوصاً تهران و اطراف آن بکاهیم. موضوعی که آقای پزشکیان به شدت پیگیر آن هستند. باید تهران را از آنچه که اکنون در گسترش صنعت و اشتغال زایی وجود دارد بکاهیم و آن را به سمت سواحل و کریدورها و نواحی برخوردار از آب و مزیت لجستیکی مانند سواحل مکران و خلیج فارس حرکت دهیم.

