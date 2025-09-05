عبدالله مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جشن وحدت آفرین و بزرگ امت احمد همه یک دل و یک صدا و متحدانه که رمز پیروزی امت اسلامی است حاضر میشوند.
وی خاطرنشان کرد: در این جشن بزرگ هیئت ما به توزیع دو هزار لیوان شربت و دو هزار پرس شلهزرد خواهد پرداخت.
مرادپور گفت: در این غرفه همچنین برای حضور کودکان هم ارزش قائل شده و با برگزاری مسابقه نقاشی به برگزیدگان هدایایی از جمله روسری، مداد رنگی و گلسر و پیکسل اهدا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت غرفه ما با توجه به اهمیت موضوع عفاف و حجاب، متمرکز بر این مهم خواهد بود.
مرادپور گفت: پررنگ کردن حضور مذاهب در این جشن وحدت آفرین و نیز توجه به بحث جهاد تبیین یک امر مهم و اساسی است که باید در سرلوحه اقدامات قرار گیرد.
وی بیان کرد: از مزایای این جشن این است که این واقعه، همزمان با ربیع به دلیل همزمانی با آغاز امامت امام زمان امیدی بزرگ در دلهای ایجاد کرد و نویدبخش ظهور عدالت و رهایی از ظلم است.
مرادپور افزود: ماه ربیعالاول با این رویداد، به ماهی تبدیل شده که شادی و امید را به امت اسلامی هدیه میدهد و خروج غم و ورود به شادی را نوید میدهد.
