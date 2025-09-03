علی اکرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلسله جشن‌های ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت با شعار «در پرتو عشق احمد، اتحاد ملت، وحدت امت» با ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و ورزشی برگزار می‌شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تربت‌جام ادامه داد: این برنامه‌ها از ۱۴ تا ۱۹ شهریور (۱۷ ربیع‌الاول) سال‌روز میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق علیه‌السلام با هدف تقویت جبهه مقاومت، حمایت از مردم مظلوم غزه و تبیین و تعمیق نظریه وحدت اسلامی ادامه خواهد داشت.

وی راهپیمایی خانوادگی «گام‌های استوار، ندای واحد» از مصلی بزرگ الغدیر تا مزار شیخ احمد جامی، مراسم بزرگ «اجتماع امت واحد» با حضور علمای تشیع و تسنن شرق خراسان‌رضوی در دانشگاه وحدت، محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی از جمله حمید شاکرنژاد و حامد علیزاده و همچنین، شب شعر «ترنم وحدت» با حضور شاعران کشوری و استانی در مزار شیخ احمد جامی را از مهم‌ترین برنامه‌های محوری گرامیداشت هفته وحدت در این شهرستان تلفیقی برشمرد.

اکرامی تصریح کرد: نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی بانوان، مسابقات ورزشی از جمله مسابقات والیبال یادبود ۱۸ هزار شهید استان خراسان‌رضوی، اردوهای جهادی پزشکی و مشاوره‌ای در روستاهای محروم، حرکت کارناوال شادی در میادین و محلات مختلف شهر، دیدار با علمای اهل سنت و تشیع، سرکشی از خانواده‌های شهدای اهل‌سنت و برگزاری مراسم‌های ویژه مانند «جشن دختران خورشید»، برگزاری جشن‌های میلاد در مساجد، جشنواره غذا، و فراخوان مقاله با محوریت وحدت و مقاومت از دیگر برنامه‌های این هفته است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف بازخوانی و ترویج سیره نبوی، عینیت‌بخشی به وحدت اسلامی و گرامیداشت شهدای انقلاب و مقاومت برگزار می‌شود.