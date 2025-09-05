  1. استانها
کشف ۲۶ فقره سرقت در بروجرد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۲۶ فقره سرقت در این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۲۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه‌کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

