کشف ۲۶ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۲۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه‌کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.