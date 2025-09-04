توقیف محموله سلاح و مهمات جنگی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی مثالزدنی، از انتقال یک محموله سلاح و مهمات جنگی که از استانهای مرزی غرب کشور بارگیری شده بود، مطلع شدند.
وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را که به طرز ماهرانهای در یک دستگاه خودروی وانت سایپا جاسازی شده بود، به استانهای جنوبی کشور منتقل کنند. اما هوشیاری و رصد لحظهبهلحظه مأموران ما، اجازه تحقق این هدف شوم را نداد.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملیات ضربتی پلیس، بیان داشت: تیمهای عملیاتی پلیس در یک اقدام هماهنگ و قاطعانه در محورهای مواصلاتی استان لرستان، خودروی مذکور را متوقف و تحت بازرسی قرار دادند.
سردار هاشمی فر با بیان اینکه در این عملیات، تعداد ۳۰ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ هزار فشنگ جنگی کشف و ضبط شد، افزود: در این راستا یک نفر از متهمان اصلی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
وی گفت: در اجرای طرح خلع سلاح عمومی، مأموران انتظامی لرستان طی دو هفته گذشته موفق به کشف ۱۲۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری ۱۱ متهم دراینرابطه شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با قاطعیت تمام، بر عزم راسخ پلیس برای مبارزه بیامان با پدیده قاچاق سلاح و مهمات تأکید کرد و گفت: این عملیات موفقیتآمیز، بار دیگر نشاندهنده اقتدار و اشراف اطلاعاتی بیبدیل فرزندان غیور این ملت در مجموعه انتظامی استان لرستان است، ما به قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مردم عزیز کشورمان را به مخاطره بیندازند و همواره با تمام توان در برابر قانونشکنان ایستادگی خواهیم کرد.
