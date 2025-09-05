به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت شش سوداگر مرگ در امر خریدوفروش مواد مخدر مطلع و موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و شناسایی افراد موردنظر در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار پنج کیلو و ۴۱۴ گرم تریاک کشف کردند و شش خردهفروش مواد مخدر را دراینرابطه دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی دلفان با قدردانی از مشارکت شهروندان در اجرای موفق این طرح، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، بهویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
