۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

سارق محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ملکشاهی امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ و ۱۴ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ و ۱۲ با انجام کارهای اطلاعاتی یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره انواع سرقت محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

