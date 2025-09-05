به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ملکشاهی امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ و ۱۴ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ و ۱۲ با انجام کارهای اطلاعاتی یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره انواع سرقت محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
