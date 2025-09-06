توقف رویاها پشت در کلاس هفتم؛ نوجوانانی که دبیرستان نمی روند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر چند میزان رشد و پیشرفت علمی نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی با یک دهه قبل قابل مقایسه نیست که نمونه آن را در کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ و در واقع دو رقمی در کنکور سراسری امسال میتوان مشاهده کرد ولی هنوز در بخشهایی از این استان دانش آموزانی از تحصیل به ویژه در مقاطع بالاتر و دوره اول و دوم متوسطه محروم هستند.
این موضوع را به ویژه میتوان در برخی روستاهای مرزی مشاهده کرد که هم کمبود امکانات و هم بسیاری از موضوعات فرهنگی باعث شده به ویژه دختران آنان از ادامه تحصیل محروم بمانند.
هر چند در خراسان جنوبی مدارس شبانه روزی متعددی وجود دارد ولی هزینههای تحصیل و ایاب و ذهاب باعث شده که بسیاری از خانوادههای این روستاهای مرزی قید تحصیل فرزندان خود را بزنند و به همان تحصیل ابتدایی بسنده کنند.
سری به روستای لجنگ از توابع درح شهرستان سربیشه زدیم.
روستای ما تا کلاس ششم مدرسه دارد
نرگس لجنگی از دختران مودب و خوش زبان این روستا است که در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: من تا کلاس ششم دبستان تحصیل کردهام و بعد از آن دیگر ادامه تحصیل ندادم.
وقتی علت را از او پرسیدیم بیان کرد: در روستای ما فقط مدرسه مقطع ابتدایی وجود دارد و بعد از آن پسران برای ادامه تحصیل در صورت تمایل به ماخونیک میروند و دختران نیز از تحصیل محروم میمانند.
فاطمه لجنگی از دیگر دختران روستا نیز با بیان اینکه دوست دارد ادامه تحصیل دهد، بیان کرد: در روستای ما تا کلاس ششم مدرسه وجود دارد و بعد از آن باید به سربیشه برای ادامه تحصیل برویم.
پسران برای ادامه تحصیل به ماخونیک میروند
وی افزود: ما نیز هزینه و توان و امکانات رفتن به سربیشه را نداریم و پسران نیز برخی به سربیشه و ماخونیک میروند و برخی دیگر نیز قید تحصیل را میزنند و به سراغ مشاغل دیگر می زوند.
در روستاهای دیگر چون کلاته بلوچ و دامدامه نیز شرایط همینگونه است و تنها مدرسه ابتدایی وجود دارد و فرزندان نوجوان این روستاها باید برای ادامه تحصیل به نقطه دیگری از این شهرستان بروند.
در روستای دامدامه نیز از دختر خردسالی می پرسم که دوست داری در آینده چه کاره شوی که میگوید پرستار.
نمی دانم چرا پرستار در ذهنش پررنگ شده است شاید گروههای جهادی درمانی که به این روستاهای مرزی آمدهاند این شغل را در ذهن او بزرگ کرده است. نگاهی به او میکنم و می گویم اگر میخواهی که پرستار شوی نباید فقط دبستان بخوانی، تلاش کن که درست را تا آخر آخر بخوانی.
مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، در خصوص دغدغه ادامه تحصیل دانشآموزان روستاهای مرزی استان در گفت و گو با مهر اظهار کرد: چندی پیش برخی خبرنگاران محترم در بازدید از برخی روستاهای استان عنوان کردند در روستاهایی از جمله لجنگ و دامدامه دانش آموزان تنها تا پایه ششم امکان تحصیل دارند و پس از آن، به دلیل نبود مدرسه، پسران برای ادامه تحصیل به ماخونیک میروند اما دختران ناگزیر ترک تحصیل میکنند.
مدارس شبانه روزی گزینه برتر برای تحصیل فرزندان روستاهای مرزی
وی افزود: وظیفه ما فراهم کردن شرایط تحصیل برای همه دانشآموزان در سراسر استان است، اما تحقق این امر نیازمند همراهی و همکاری خانوادهها نیز است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: طبیعی است که در روستاهایی که تعداد دانشآموزان بسیار اندک و در حد پنج یا شش نفر است، ایجاد مدرسه دوره اول یا دوم متوسطه دشوار و از نظر آموزشی و … مقرون به صرفه نیست و در واقع کار سختی است و در چنین شرایطی نه تنها کیفیت آموزش کاهش مییابد، بلکه امکان تأمین دبیران تخصصی برای دروسی همچون ریاضی، فیزیک یا زبان خارجی وجود ندارد.
مرتضوی اظهار کرد: از همین رو پیشنهاد ما بهرهمندی دانشآموزان از مدارس شبانهروزی است؛ چرا که در چنین مدارسی به دلیل تعداد بالاتر دانشآموز، حضور دبیران تخصصی و تفکیک رشتهها، کیفیت آموزش در آنها به مراتب بالاتر است.
وی یادآور شد: ما حقیقتاً مایل به ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان هستیم و از همین جهت شرایط رفاهی، اسکان، تغذیه، گرمایش و سرمایش در این مدارس به طور کامل فراهم شده است.
حاضریم هزینه ایاب و ذهاب را بدهیم
مرتضوی افزود: حتی در صورت نیاز، هزینه ایاب و ذهاب دانشآموزان نیز از سوی آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد تا خانوادهها نگرانی نداشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: ما دغدغه آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم را داریم و از اولیای محترم تقاضا میکنیم با همراهی خود، زمینه ارتقای کیفیت تحصیل فرزندانشان را فراهم آورند.
وی افزود: باور داریم که این دانشآموزان حق دارند همچون همسالان خود در مناطق برخوردار، از بهترین فرصتهای آموزشی استفاده کنند و در فضای رقابتی سالم رشد یابند.
مرتضوی یادآور شد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی با افتخار خود را خادم خانوادهها و دانشآموزان میداند و آماده ارائه هرگونه خدمت در این مسیر است؛ اما تحقق این هدف جز با همکاری و همراهی والدین میسر نخواهد شد.
مشکلی که رفع آن نیازمند رویکرد فرهنگی، اجتماعی است
مشکلات آموزش آموزشی در روستاهای مرزی مانند لجنگ، کلاته بلوچ و دامدامه، تنها با توسعه زیرساختها حل نخواهد شد، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
البته این مشکل تنها محدود به روستاهای مرزی شهرستان سربیشه نیست بلکه در روستاهای مرزی درمیان نیز موارد این چنینی مشاهده میشود که باید با تدبیر بیشتر برای آینده روشن این دانش آموزان تلاش کرد.
آموزش و پرورش میتواند با اطلاعرسانی مؤثرتر، ایجاد انگیزه در خانوادهها، تسهیل رفتوآمد دانشآموزان، و افزایش ظرفیت مدارس شبانهروزی، گامهای مؤثری برای کاهش نرخ ترک تحصیل در این مناطق بردارد.
در نهایت، باید باور کنیم که تحقق عدالت آموزشی، نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه پایدار و متوازن در سراسر کشور است.
