به گزارش خبرنگار مهر، طاهره حمیدی پیش از ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از آموزش و پرورش شناسایی و جذب دانش‌آموزان لازم‌التحصیل بوده که انسداد بی‌سوادی وظیفه قانونی دولت است.

وی با بیان اینکه هر سه ماه یک بار باید موضوع انسداد بی‌سوادی در شورای آموزش و پرورش مطرح شود، افزود: شناسایی و آموزش کودکان لازم‌التحصیل از اهداف اصلی آموزش و پرورش است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح انسداد بی‌سوادی کودکان شش تا 12 سال را در بر می‌گیرد، بیان کرد: بر اساس مصوبات سال گذشته شورای آموزش و پرورش فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها ملزم به همکاری با آموزش و پرورش شده‌اند.

حمیدی با بیان اینکه در زمینه شناسایی کودکان لازم‌التحصیل همکاری‌هایی با اداره کل بهزیستی و کمیته امداد داشته‌ایم، افزود: تاکنون در پنج شهرستان استان همایش کودکان لازم‌التحصیل برگزار شده و در بقیه شهرستان‌ها نیز تا مهرماه برگزار خواهد شد.

شناسایی 163 دانش‌آموز دو زبانه پایه اول ابتدایی در استان

حمیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از دانش‌آموزان استان با دو زبان صحبت می‌کنند، افزود: 163 دانش‌آموز پایه اول در سه شهرستان درمیان، نهبندان و سربیشه شناسایی شده‌اند.

وی افزود: دانش‌آموزان دو زبانه در پایه اول به دلایل مختلف با تنش‌هایی مواجه می‌شوند که در این راستا اداره کل آموزش و پرورش در شهریورماه امسال به مدت یک ماه کلاس‌های آموزشی لازم را برای این دانش‌آموزان برگزار کرده است.

حمیدی با اشاره به اینکه تاکنون در سطح استان 401 دانش‌آموز لازم‌التحصیل شناسایی شده‌اند، افزود: از این تعداد 199 دانش‌آموز دختر و 202 دانش‌آموز پسر بوده که بیشتر این افراد در مناطق مرزی و روستایی استان بوده‌اند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در زمینه شناسایی دانش‌آموزان لازم‌التحصیل 320 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

شناسایی 182 دانش‌آموز ترک تحصیل در خراسان جنوبی

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: در تابستان سال جاری 182 دانش‌آموز ترک‌تحصیل در استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد بیشترین تعداد با 42 نفر در شهرستان نهبندان و کمترین تعداد با سه نفر در شهرستان سرایان بوده است.

حمیدی با بیان اینکه بیشترین دانش‌آموزان ترک تحصیل در مناطق مرزی و روستایی شناسایی شده‌اند، افزود: خراسان جنوبی 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که تاثیر عوامل فرهنگی در منطقه غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: عدم جذب دانش‌آموزان ترک تحصیل توسط آموزش و پرورش سبب انحراف این دانش‌آموزان و جهت‌گیری به سمت مشاغل کاذب خواهد شد.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: باید برنامه‌ریزی شود تا حتی یک دانش‌آموز در استان از تحصیل باز نماند.