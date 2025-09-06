تجلیل از پیشکسوتان ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و مقارن با شامگاه آدینه پیشکسوتان اداره ارزیابی عملکرد و دبیران پیشین پروژه مهر آموزش و پرورش استان سمنان در اقدامی ابتکاری از سوی مدیرکل مجموعه تجلیل شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم برگزاری چنین نشست‌هایی را نمادی از وفاداری به اخلاق حرفه‌ای و پاس داشت تجارب گذشته دانست.

قاسم شریفی گفت: دستاوردهای امروز استان در حوزه ارزیابی عملکرد، مرهون تلاش‌های خالصانه و زیرساخت‌های دقیقی است که در ادوار گذشته پی‌ریزی شده و تجلیل از پیشکسوتان این‌حوزه در حقیقت احترام به علم، تجربه و ایثارگری در مسیر تحول اداری است.

وی افزود: اداره ارزیابی عملکرد به‌عنوان چشم‌بینای نظام اجرایی، نقش محوری در شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری دارد و نقش پیشکسوتان آن نیز در نهادینه کردن این فرهنگ انکارناپذیر است.

گفتنی است، بیان خاطرات و تجارب پیشکسوتان از چالش‌ها و مؤفقیت‌های گذشته، از دیگر بخش‌های این نشست بود که توانست افق‌های روشنی را برای ادامه مسیر در برابر مدیران و کارشناسان فعلی ترسیم کند.