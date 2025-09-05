افتتاح مدرسه خیرساز در روستای مرزبانی آزادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، عصر جمعه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز ۶ کلاسه در روستای مرزبانی آزادشهر گفت: با همکاری خیرین حدود نیمی از کلاسهای درس مورد نیاز استان تأمین شده است. این اقدام، گامی بزرگ در جهت جبران عقبافتادگیهای آموزشی استان به شمار میآید.
نظری افزود: انتظار داریم که در این نهضت بزرگ، مشارکت حداکثری از سوی خیرین صورت گیرد تا در طی پروسه ۵ ساله، سال به سال بتوانیم این مشکلات را حل کرده و کیفیت آموزشی را ارتقا دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین به افتتاح مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در روستای مرزبانی آزادشهر اشاره کرد و گفت: این مدرسه با زیر بنای ۵۷۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان احداث شده است. این پروژه نمادی از همکاریهای مؤثر دولت، خیرین و مردم است که در راستای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: طبق برنامهریزیها، تا اول مهرماه سال جاری، ۵۵ مدرسه با ظرفیت ۲۵۵ کلاس درس افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید که این اقدام بهشدت در رفع کمبود فضاهای آموزشی استان تأثیرگذار خواهد بود.
نظری اظهار کرد: این پروژهها، در راستای جبران عقبافتادگیهای آموزشی استان گلستان، مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفته و بهویژه در مناطق روستایی بهبود قابل توجهی در کیفیت آموزش ایجاد خواهد کرد.
