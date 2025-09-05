به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درویش در جریان مراسمی که امروز (جمعه) به مناسبت دربی ماندگار و در آستانه سالروز دربی ۱۶ شهریور ۱۳۵۲ برگزار شد، سخنانی را با حاضران و هواداران در میان گذاشت.
وی ابتدا از تلاشها و اقدامات بانک شهر که به نمایندگی از کنسرسیوم بانکی، حمایت بسیار زیادی از پرسپولیس در جهت رفع سریع انواع مشکلات و موانع داشته است تقدیر و تشکر کرد.
مدیرعامل پرسپولیس با تأیید این موضوع که برای اولین بار در تاریخ باشگاه پرسپولیس، بازیکنان دغدغهای بابت پرداخت پول قراردادهایشان ندارند، عنوان کرد که این ثبات مالی به مذاق عدهای خوش نیامده و به همین دلیل مشکلاتی را برای این تیم به وجود آوردهاند.
رضا درویش به سلسله اتفاقات تلخی اشاره کرد که از ابتدای فصل برای این تیم رقم زده شده است. در حالی که در هر یک از این موارد بعد از چند روز معلوم شده است مسائل به شکل دیگری بودهاند.
او با اشاره به ماجرای سقف قراردادها گفت: برای شروع بازیها گفتند سقف قرارداد باید رعایت شود و پرسپولیس نمیتواند تعدادی از بازیکنانش را همراه داشته باشد. این مساله ظرف ۲۴ ساعت مرتفع شد.
وی ادامه داد: بعد از آن سراغ بازیکن ما سرژ اوریه رفتند که با سوابق حرفهای که در پاریسن ژرمن و تاتنهام و غیره دارد از بزرگترین بازیکنان است که به فوتبال ایران آمد. درباره بیماری او شایعهای درست کردند که هواداران را نگران کرد. در حالی که این بازیکن ۱۰ سال با همین بیماری در برجستهترین باشگاههای دنیا بازی کرده و هیچ مشکلی نداشته است. فیفا هم ایرادی به این موضوع ندارد. این مشکل هم با پیگیری کمیته پزشکی ما حل شد.
هفته بعد از آن، خبر تکاندهنده دیگری برای پرسپولیس ساختند و آن ماجرای محرومیت پیروانی بود. یکسری حرف و حدیثهای نادرست مطرح کردند تا جو را به هم بریزند و روحیه تیم را خراب کنند. این مساله هم پیگیری شد و معلوم کردند که به خاطر مصاحبه و عدم حضور در جلسه رسیدگی محروم شده است که تازه در این حالت با توجه به حرفهایی که بعضی میزنند، آنها باید همه عمر منع شوند و انشاالله این هم تدبیر میشود.
وی گفت: این موضوع که جمع شد سراغ یک بازیکن نخبه و جوان ما رفتند تا آرامش تیم به هم بخورد. با فضاسازی، به دنبال ایجاد استرس در تیم بودند. آن هم بازیکنی که دیگران برای به دست آوردن او بیشتر پول میدادند.
رضا درویش در پایان تاکید کرد: هر روز به دنبال داستان برای پرسپولیس هستند. اگر بخواهیم قهرمان بشویم تنها پشتوانه ما هواداران و همین پیشکسوتان هستند.
