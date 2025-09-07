زمان بازگشت مدافع ساحل عاجی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرژ اوریه در جریان یکی از تمرینات پرسپولیس از ناحیه عضلات ران دچار کشیدگی شد. معاینات و تستها، آسیب واردشده را در حد متوسط ارزیابی کرده بودند و حالا بررسیهای پاراکلینیکی از جمله امآرآی نیز تشخیص پزشک و فیزیوتراپیست تیم را تأیید کرده است.
این بازیکن یک دوره درمانی را پیش رو خواهد داشت که دستکم سه تا چهار هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
این بازیکن پس از طی شدن دو مرحله نقاهت و بازتوانی و موفقیت در تستهایی که از او انجام خواهد شد، در اختیار کادر فنی قرار میگیرد.
