از مذاکره پرسپولیس با مهدی طارمی و احتمال جذب بازیکن سابق یوونتوس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدمهدی احمدی در مورد وضعیت باشگاه پرسپولیس گفت: ما از روز اولی که باشگاه پرسپولیس را تملک کردیم برای خودمان حیطه وظایف تعریف کردیم و گفتیم بازیکنان و باشگاه مالی مشکل نداشته باشند و دغدغه‌ای در این زمینه نباشد. در این دو سالی که ما به عنوان حامی مالی باشگاه بودیم حتی یک روز حقوق و مزایا و پاداش‌ها تأخیر وجود نداشته است اما اینکه چه بازیکنی انتخاب شود ما اصلاً ورود نکرده‌ایم و باید کادر فنی و سایر افراد نظر بدهند.

وی با اشاره به وضعیتی که باشگاه رقیب در دو سال اخیر داشته است به درخواست هواداران برای تغییر مدیریت باشگاه استقلال کرد و گفت: استقلال در دو سال اخیر چند مدیرعامل عوض کرده، اما آیا این تغییرات باعث نتیجه‌گیری آن‌ها شده است؟

وی درباره برنامه‌های پرسپولیس برای جذب بازیکن جدید نیز گفت: مذاکرات برای جذب دو بازیکن با تراز جهانی آغاز شده و با رفع مصدومیت سرژ اوریه، او نیز در بازی‌ها حضور خواهد داشت. باشگاه قصد داشت دو بازیکن اسپانیایی مشهور را جذب کند، اما به دلیل سن بالا و نظر هاشمیان این انتقال انجام نشد. برای پست دفاع چپ بازیکنی که در یوونتوس بوده مدنظر ماست. یک مهاجم هم جذب می‌کنیم.

احمدی با بیان اینکه هزینه سالیانه باشگاه حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است به مذاکره با مهدی طارمی هم اشاره کرد و گفت: با مهدی طارمی برای بازگشت به پرسپولیس صحبت کردیم و حاضر بودیم هر مبلغی را پرداخت کنیم و طارمی سفیر برند بانک ما شود اما او معذوریت داشت و بعد مشخص شد که بازیکن آزاد هم نیست.

وی در مورد احتمال تغییر مدیرعامل پرسپولیس و اینکه هواداران خواستار برکناری رضا درویش شده‌اند گفت: اواخر فصل قبل که باید شروع فصل جدید می‌شد اعضای هیئت مدیره با توجه به استعفای آقای درویش پیش ما آمدند و در مورد رفتن ایشان جلسه گذاشتند. بعد هواداران گفتند چرا می‌خواهید ایشان را تغییر بدهید چرا که چند بازیکن جذب کرده است. حالا که فصل شروع شده درخواست تغییر دارند؟ الان که دیگر وقت تغییر نیست.