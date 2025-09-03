حریف تدارکاتی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه مس رفسنجان، بعد از سه روز استراحت، تمرینات مس رفسنجان از فردا برای بازی دوستانه با پرسپولیس در تهران پیگیری می‌شود.

شاگردان رسول خطیبی که بعد از تساوی بدون گل مقابل تراکتور در هفته دوم لیگ برتر، تمرینات پرفشار خود را در دو نوبت صبح و عصر تا نهم شهریور در رفسنجان پیگیری کردند، بعد از استراحتی سه روزه از فردا تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

نارنجی‌پوشان رفسنجان روز ۱۵ شهریور در دیداری دوستانه به مصاف پرسپولیس می‌روند. شاگردان خطیبی پیش از این در تعطیلات فیفادی برابر تیم جوانان و امید مس رفسنجان دو بازی دوستانه را برگزار کرده‌اند.

شاگردان خطیبی روز ۲۲ شهریورماه در ایستگاه سوم لیگ برتر میهمان ذوب‌آهن اصفهان خواهند بود.