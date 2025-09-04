غیبت یک بازیکن و حضور بازیکنان آکادمی در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۷:۱۵ به مدت ۷۵ دقیقه در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی تمرین کردند.

پاسکاری، جابجایی، مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار بود و در انتها هم فوتبال ۱۱ به ۱۱ در زمین با دستورات ویژه کادر فنی در قالب فوتبال سه ضرب در برنامه قرار گرفت.

وحید هاشمیان با انتقال نکات لازم، بازیکنان را به انجام هر چه بهتر تاکتیک‌های مورد نظر تشویق می‌کرد. در تمرین امروز همچون روزهای گذشته از حضور بازیکنان آکادمی استفاده شد.

ملی پوشان و سرژ اوریه همچنان غایبان تمرینات هستند. پرسپولیس فردا در یک نوبت تمرین می‌کند و روز شنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود.