محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به کاهش سطح آبی تالاب و خشکشدن بستر بخشهایی از آن، وقوع آتشسوزی در این فصل دور از انتظار نبود. خوشبختانه با اقدام سریع نیروهای اجرایی و مشارکت مردمی، از گسترش آتش جلوگیری شد.
وی گفت: مأمورین اجرایی تالاب با همکاری واحد آتشنشانی شهرداری گندمان و اهالی روستای کتک، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شدند و عملیات اطفا را با موفقیت به پایان رساندند.
کریمی افزود: تالاب گندمان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و بومی استان است و هرگونه آسیب به آن، تبعات جدی برای اکوسیستم منطقه بههمراه دارد. مدیریت بحران در این تالاب نیازمند آمادگی دائمی و مشارکت همهجانبه است.
وی بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با تقویت پایش میدانی و آموزشهای محلی، تلاش دارد از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند و حفاظت مؤثر از تالابهای استان را در اولویت قرار دهد.
