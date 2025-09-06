  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۴

آتش‌سوزی عمقی در تالاب گندمان پیش از گسترش مهار شد

آتش‌سوزی عمقی در تالاب گندمان پیش از گسترش مهار شد

شهرکرد- مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: آتش‌سوزی عمقی به وقوع‌پیوسته در بخش‌هایی از تالاب گندمان، با حضور به‌موقع مأمورین اجرایی تالاب و ... مهار شد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به کاهش سطح آبی تالاب و خشک‌شدن بستر بخش‌هایی از آن، وقوع آتش‌سوزی در این فصل دور از انتظار نبود. خوشبختانه با اقدام سریع نیروهای اجرایی و مشارکت مردمی، از گسترش آتش جلوگیری شد.

وی گفت: مأمورین اجرایی تالاب با همکاری واحد آتش‌نشانی شهرداری گندمان و اهالی روستای کتک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شدند و عملیات اطفا را با موفقیت به پایان رساندند.

کریمی افزود: تالاب گندمان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و بومی استان است و هرگونه آسیب به آن، تبعات جدی برای اکوسیستم منطقه به‌همراه دارد. مدیریت بحران در این تالاب نیازمند آمادگی دائمی و مشارکت همه‌جانبه است.

وی بیان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با تقویت پایش میدانی و آموزش‌های محلی، تلاش دارد از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند و حفاظت مؤثر از تالاب‌های استان را در اولویت قرار دهد.

