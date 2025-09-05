به گزارش خبرگزاری مهر، نصرتالله دهقانی گفت: بامداد جمعه ۱۴ شهریورماه در حالی که محیطبانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظتشده ارژن-پریشان مشغول گشتزنی بودند، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز روبهرو شدند.
وی ادامه داد: هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچمهزنی به سمت مهدی بذرافشان، همیار محیطبان، شلیک کردند و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس افزود: این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمههایی نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت که پزشکان اعلام کردند وی نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد.
دهقانی تصریح کرد: پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در دست اقدام است.
