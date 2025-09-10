به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در این باره گفت: شرایط زیستگاهی مطلوب در تالاب گندمان، بستر مناسبی را برای حضور و استراحت پرندگان مهاجر فراهم کرده است و این تالاب هر ساله میزبان گونه‌های ارزشمند پرندگان آبزی و کنارآبزی در فصل مهاجرت است.

وی گفت: این پرندگان در طول توقف خود در تالاب، از منابع غذایی غنی و شرایط ایمن این زیستگاه برای استراحت و تغذیه استفاده می‌کنند و سپس مسیر مهاجرت خود را ادامه می‌دهند.

کریمی افزود: تالاب بین‌المللی گندمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در کشور، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های آبی منطقه ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با پایش مستمر و اقدامات حفاظتی، تلاش دارد شرایط زیستگاهی این تالاب ارزشمند را حفظ و تهدیدات احتمالی را به حداقل برساند.