به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در این باره گفت: شرایط زیستگاهی مطلوب در تالاب گندمان، بستر مناسبی را برای حضور و استراحت پرندگان مهاجر فراهم کرده است و این تالاب هر ساله میزبان گونههای ارزشمند پرندگان آبزی و کنارآبزی در فصل مهاجرت است.
وی گفت: این پرندگان در طول توقف خود در تالاب، از منابع غذایی غنی و شرایط ایمن این زیستگاه برای استراحت و تغذیه استفاده میکنند و سپس مسیر مهاجرت خود را ادامه میدهند.
کریمی افزود: تالاب بینالمللی گندمان بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در کشور، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمهای آبی منطقه ایفا میکند.
وی بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با پایش مستمر و اقدامات حفاظتی، تلاش دارد شرایط زیستگاهی این تالاب ارزشمند را حفظ و تهدیدات احتمالی را به حداقل برساند.
