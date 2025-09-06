هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه پانزدهم شهریور با میانگین ۱۰۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۱، دانشگاه صنعتی ۱۰۸، خیابان رودکی ۱۲۵، خیابان رهنان ۱۰۳، بولوار کاوه ۱۴۲، کردآباد ۱۴۰ و ولدان ۱۱۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ایستگاه زینبیه با عدد ۱۵۷ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر و پارک زمزم با عدد ۷۵، بزرگراه خرازی و خیابان فیض ۹۲، سپاهان‌شهر ۹۴، خیابان فرشادی ۹۷ و خیابان هزار جریب با عدد ۷۸ AQI در شرایط قابل قبول قرار دارد.

شاخص هوای خمینی‌شهر با میانگین ۱۳۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را در این مناطق نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.