به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و واکاوی الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه خواهد بود.
در این مدت، در برخی ساعات بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار شود؛ موضوعی که کاهش موقت کیفیت هوا و کاهش دید افقی را به دنبال خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، در ارتفاعات شرقی استان نیز بهویژه روز یکشنبه، افزایش ابر و بارش پراکنده مورد انتظار است.
اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد: گرمترین نقطه استان طی روزهای آینده بخش جنوب شرق استان تهران (ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت) با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و خنکترین نقطه، شهر میگون در شمیرانات با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
