آغاز پویش «زیارت سبز» همزمان با ایام اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صائبی، با اشاره به حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: اربعین، جلوه‌ای از همدلی، ایثار و مسئولیت‌پذیری است و حفظ پاکیزگی مسیرهای منتهی به عتبات عالیات نیز بخشی از احترام به این حرکت عظیم معنوی و فرهنگی به شمار می‌آید.

وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هدف ترویج فرهنگ مدیریت صحیح پسماند و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پویش زیارت سبز را طراحی و اجرا کرده است تا زائران، موکب‌داران و همه عاشقان سیدالشهدا(ع) بتوانند با رفتارهای ساده اما اثرگذار، در حفظ پاکیزگی مسیرهای اربعین سهیم باشند.

صائبی با بیان اینکه این پویش در قالب چهار زیرپویش ۱۰ قدم سبز، لیوان همراه، کیسه پارچه‌ای و موکب سبز اجرا می‌شود، گفت: جمع‌آوری نمادین ۱۰ زباله از مسیر و انداختن آن در مخازن پسماند، استفاده از لیوان شخصی برای کاهش مصرف ظروف یکبارمصرف، همراه داشتن کیسه پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی و همچنین مشارکت موکب‌ها در مدیریت صحیح پسماند و حفظ پاکیزگی محیط، مهم‌ترین رفتارهای مورد انتظار در این پویش است.

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: پویش زیارت سبز علاوه بر همراهی با زائران اربعین، در مراسم بزرگ جاماندگان اربعین در تهران نیز اجرا خواهد شد و شهروندان می‌توانند با مشارکت در این پویش، در حفظ پاکیزگی مسیر این آیین معنوی نقش‌آفرینی کنند.

وی از زائران، موکب‌داران، خادمان و تمامی شهروندان دعوت کرد با پیوستن به پویش زیارت سبز، تصاویر و فیلم‌های کوتاه از مشارکت خود را از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۰۱۸۱۰۰۱۰۹ ارسال کنند تا جلوه‌های زیبای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ‌سازی در این حرکت مردمی به نمایش گذاشته شود.

صائبی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت مردم، اربعین امسال علاوه بر جلوه‌های معنوی، به الگویی ماندگار از احترام به محیط‌زیست، مدیریت صحیح پسماند و حفظ پاکیزگی مسیرهای عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل شود؛ چرا که طریق الحسین(ع)، امانت ما است.