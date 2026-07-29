حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (چهارشنبه) و فردا، رشد ابر در برخی نقاط (غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان) و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت وزش تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز جمعه و شنبه با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان طی ساعاتی متلاطم پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: همچنین از روز جمعه تا روز یکشنبه، دمای هوا در برخی نقاط استان به ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط استان( غالبا ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی) رشد ابر و احتمال ناپایداری‌های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت. در هنگام ناپایداری های جوی گاهی بیش از ۴۲ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.