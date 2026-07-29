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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در آذرشهر

کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارخانجات شهرک سلیمی شهرستان آذرشهر پیگیری موضوع در دستور کار ماموران آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران آگاهی با اشراف اطلاعاتی و پس از شناسایی محل‌ استفاده از ماینرهای قاچاق، با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل تعداد ۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش هیجده میلیارد ریال کشف و در این راستا یک نفر متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ زاهد در پایان با بیان اینکه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد، خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6902697

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