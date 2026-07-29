افتتاح ۵۰۰ واحد مسکونی در هفته شکوفایی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح چهارشنبه در همایش «تبیین جایگاه حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره)» که با حضور منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع حساب ۱۰۰ امام (ره) و نقش بنیاد مسکن در سازندگی کشور، اظهار کرد: بنیاد مسکن، مولود اندیشه بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی است و تأسیس آن برای حمایت از محرومان و تأمین سرپناه برای نیازمندان، گامی مؤثر در راستای عدالت اجتماعی بوده است. حساب ۱۰۰ امام نیز بستری برای جلب مشارکتهای مردمی و همدلی جمعی است که رضایتمندی اقشار کمدرآمد را به همراه دارد.
وی با تأکید بر خدمات چهار دهه اخیر بنیاد مسکن در نقاط مختلف کشور و استان اردبیل، افزود: این نهاد در بحرانهایی نظیر زلزله کرمانشاه و سیل خرمآباد (سال ۹۸) خدمات ارزندهای ارائه داد و در خود استان نیز بازسازی کامل روستای ترازوت، نمونهای از اقدامات جهادی بنیاد مسکن است. به جرأت میتوان گفت بنیاد مسکن یکی از موفقترین نهادهای خدمترسان در سطح کشور محسوب میشود.
استاندار اردبیل گفت: همکاری دستگاههایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، بانکها، نظام مهندسی و شهرداریها در کنار مشارکت خیرین، زمینهساز اقدامات ارزشمندی در استان بوده است. با توجه به هزینههای بالای تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار، انتظار میرود خیرین گرانقدر همچنان در کنار بنیاد مسکن بوده و مشارکت خود را در حساب ۱۰۰ امام تداوم بخشند.
امامی یگانه با بیان اینکه خیرین اردبیلی در ساخت ۴۵ درصد مدارس استان مشارکت دارند، این ظرفیت را بسیار قابل توجه خواند و تصریح کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن استان در ساخت ۵ هزار واحد مشارکت داشته و هماکنون ۹۲۰۰ واحد مسکن شهری در دست اجراست. همچنین امروز شاهد افتتاح ۵۰۰ واحد مسکونی بنیاد مسکن در استان هستیم که به متقاضیان واگذار خواهد شد.
امامییگانه از نهاییسازی هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: این طرح زمینهساز تأمین مسکن برای ۲۰۰۰ خانوار خواهد بود و به تدریج در سایر شهرستانها نیز اجرایی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری هفته جاری به عنوان «هفته شکوفایی استان اردبیل»، خاطرنشان کرد: امسال برنامههای این هفته با افتتاح پروژههای متعدد عمرانی، اقتصادی و فرهنگی همراه است. تاکنون یک سینما در مشگینشهر به بهرهبرداری رسیده و امروز نیز با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور، ۵۰۰ واحد مسکونی افتتاح میشود. همچنین تفاهمنامهای اقتصادی در پایان هفته امضا خواهد شد.
استاندار اردبیل با قدردانی از سفر وزیران ارشاد و آموزش و پرورش به استان، از تصویب تصمیمات خوبی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در شورای آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: با همراهی همه نمایندگان مجلس، به ویژه نیکزاد نایبرئیس مجلس، و حمایتهای بنیاد مسکن، قطار خدمترسانی به مردم شریف استان متوقف نشده و امیدواریم با تداوم این حمایتها، به ویژه در حوزه روستاهای هدف گردشگری، شاهد توسعه بیش از پیش استان باشیم.
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