به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت که نامهها و تصاویری که همزمان با دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده در آرشیو رؤسایجمهور آمریکا کشف شده، جنبههایی از تاریخ روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار می کند که تا حد زیادی ناشناخته بوده است.
این اسناد نشان میدهد که خاخامهای ارشد صهیونیست در طول حدود هفت دهه، کانالهای ارتباطی مستقیمی با رؤسایجمهور آمریکا داشتهاند و این ارتباطات در مقاطع حساس تاریخی، به صورت ترکیبی از فعالیتهای مذهبی و دیپلماتیک در تصمیم سازی های سران کاخ سفید ایفای نقش کرده است.
از برجستهترین این اسناد، نامهای کوتاه مربوط به سال ۱۹۴۷ است که از دفتر خاخام ارشد وقت، «اسحاق هالوی هرتسوگ» (پدربزرگ اسحاق هرتسوگ رئیس فعلی رژیم صهیونیستی) برای «هری ترومن»، رئیسجمهور وقت آمریکا ارسال شده است. این نامه حاکی از آن است که «تلگرافی برای قدردانی از تلاشهای رئیسجمهور در حمایت از مردم یهود به وزارت امور خارجه ارجاع شده است». این موضوع بازتابدهنده فضای حساس آن دوران، یعنی مقطع پیش از اعلام موجودیت ننگین رژیم صهیونیستی پس از رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ است.
قدردانی صهیونیست ها از روسای جمهور آمریکا
این اسناد همچنین شامل یک نامه دستنویس متعلق به سال ۱۹۴۱ است که تلاش زودهنگام خاخام هرتسوگ برای جلب حمایت «فرانکلین روزولت»، رئیسجمهور آمریکا به بهانه آنچه که «نجات یهودیان اروپا در دوران هولوکاست» نامیده شده، را فاش میکند. هرتسوگ پیش از دیدار با رئیسجمهور آمریکا نوشت که از پایان ژانویه برای «یک مأموریت تلمودی» درآمریکا حضور دارد و پیش از بازگشت به فلسطین می خواهد به نمایندگی از جامعه صهیونیست از رئیس جمهور آمریکا تشکر و قدردانی کند.
بیشتر این اسناد از کتابخانههای ریاستجمهوری آمریکا در واشنگتن و در چارچوب یک پروژه تحقیقاتی توسط «مرکز سیاستهای کاربردی اورشلیم» گردآوری شده است. این مرکز به سوابقی تقریباً پیوسته و پیشتر مستند نشده از روابطی دست یافته که خاخامهای ارشد رژیم صهیونیستی بین سالهای ۱۹۲۴ تا ۱۹۹۲ با رؤسایجمهور آمریکا برقرار کرده بودند.
این نمایشگاه شامل تصویری نادر از سال ۱۹۲۴ از «خاخام آبراهام اسحاق کوک» در جریان بازدید از شهر فیلادلفیا است که در آن پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی دیده میشود. همچنین نامه تشکر خطاب به ترومن در سال ۱۹۴۷ و عکسهایی اختصاصی از دفتر بیضی شکل که دیدار «خاخام آبراهام شاپیرا» با «جورج بوش پدر» در سال ۱۹۹۲ را مستند میکند، در این مجموعه وجود دارد.
این نمایشگاه در اقامتگاه رئیس رژیم صهیونیستی در قدس افتتاح شده و قرار است در آینده به مکانهای دیگری در قدس و واشنگتن منتقل شود. «حاییم سیلبرشتاین» مؤسس مرکز مذکور گفت که دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، فرصتی برای گرامیداشت یکصدمین سالگرد دیدارهای خاخامهای ارشد صهیونیست از کاخ سفید است و این سنت را بازتابدهنده استحکام دوستی میان دو طرف دانست.
سیلبرشتاین افزود که مأموریت این مرکز، تقویت امنیت، حاکمیت و شکوفایی قدس اشغالی برای صهیونیست ها و همچنین حفظ تاریخ «دیپلماسی مبتنی بر دیدگاه های تلمودی» است؛ دیپلماسیای که به گفته وی از قدس آغاز شده و به تحکیم روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا کمک کرده است.
وی تأکید کرد که این اسناد ثابت میکند همکاری راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی زاییده دهههای اخیر نیست، بلکه به مراحل آغازین جنبش ننگین صهیونیسم برمیگردد و خاخامهای ارشد تلمودی در لحظات حساس، نقش مهمی در توسعه روابط با رؤسایجمهور آمریکا ایفا کردهاند.
از سوی دیگر، «دیوید براونستاین»، کاردار سفارت آمریکا در سرزمینهای اشغالی گفت که روابط دو طرف از یک اتحاد سیاسی فراتر رفته و به یک «دوستی استثنایی» تبدیل شده است.
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