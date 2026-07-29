به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت وابسته به جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که تجاوز رژیم سعودی علیه خاک عراق نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.

این وزارت خانه تصریح کرد که پاسخ به این جنایت حق مسلم و مشروع عراق، ملت و مقاومت این کشور به شمار می رود و ما از آنها حمایت می کنیم.

صبح امروز نیز دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را به‌ شدت محکوم و آن را اقدامی غیرقانونی، بزدلانه و مغایر با تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی توصیف کرد.

انصارالله این حمله را تعرضی آشکار به حاکمیت و ملت عراق دانست و تأکید کرد این اقدام ادامه سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و عربستان در خدمت به پروژه صهیونیستی در منطقه است.

لازم به ذکر است که حملات وحشیانه آمریکا و عربستان علیه مقرهای حشد شعبی در عراق تاکنون ۲۰ شهید و ۳۲ زخمی برجای گذاشته است.