به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه پروژه، نمایش «خفه‌شو عزیزم!» به کارگردانی احمد بیگی و نویسندگی محمد صالح‌علاء از ۲۶ شهریور در سالن اصلی خانه نمایش «دا» روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی شهروز آقائی‌پور و المیرا صارمی ایفای نقش می‌کنند.

بیگی در رابطه با این نمایش گفته است: «خفه‌شو عزیزم!» به علم باستان‌شناسی تعلق دارد. جایی که هر داستان سه بار و به سه گونه روایت می‌شود. در این فضا، گفت‌وگو راهی برای آشکار کردن حقیقت است، نه پوشاندن آن. فضایی که بی‌پرده و صریح، گاه با خنده‌ای آمیخته به اشک، تجربه‌ای متفاوت در تئاتر معاصر ایران می‌سازد.

سایر عوامل نمایش «خفه‌شو عزیزم!» عبارتند از: طراح صحنه: احمد بیگی، طراح لباس: فاطمه موسی‌لو، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح پوستر و گرافیست: علیرضا غفوری، ساخت دکور: فرشاد رستمی، حامی مالی: ریور گالری، مدیر اجرایی: علی رستمی، منشی صحنه: سارا سعادت‌نیا، دستیار نخست کارگردان: آیدا فاضلی، گروه کارگردانی: شاهین قیطاسی و محدثه بوربور، عکاسان: اردلان آشناگر و فوژان پارسا، فیلم‌بردار تیزر: طاها مجد، تصویربردار پشت صحنه: روژینا حاجیان و مدیر رسانه: معصومه دهقان.

تهیه بلیت این تئاتر از طریق سایت تیوال امکان‌پذیر است.