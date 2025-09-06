  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

آغاز اجرای «خفه‌شو عزیزم!» در خانه نمایش دا

آغاز اجرای «خفه‌شو عزیزم!» در خانه نمایش دا

نمایش «خفه‌شو عزیزم!» به کارگردانی احمد بیگی در خانه نمایش دا به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه پروژه، نمایش «خفه‌شو عزیزم!» به کارگردانی احمد بیگی و نویسندگی محمد صالح‌علاء از ۲۶ شهریور در سالن اصلی خانه نمایش «دا» روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی شهروز آقائی‌پور و المیرا صارمی ایفای نقش می‌کنند.

بیگی در رابطه با این نمایش گفته است: «خفه‌شو عزیزم!» به علم باستان‌شناسی تعلق دارد. جایی که هر داستان سه بار و به سه گونه روایت می‌شود. در این فضا، گفت‌وگو راهی برای آشکار کردن حقیقت است، نه پوشاندن آن. فضایی که بی‌پرده و صریح، گاه با خنده‌ای آمیخته به اشک، تجربه‌ای متفاوت در تئاتر معاصر ایران می‌سازد.

سایر عوامل نمایش «خفه‌شو عزیزم!» عبارتند از: طراح صحنه: احمد بیگی، طراح لباس: فاطمه موسی‌لو، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح پوستر و گرافیست: علیرضا غفوری، ساخت دکور: فرشاد رستمی، حامی مالی: ریور گالری، مدیر اجرایی: علی رستمی، منشی صحنه: سارا سعادت‌نیا، دستیار نخست کارگردان: آیدا فاضلی، گروه کارگردانی: شاهین قیطاسی و محدثه بوربور، عکاسان: اردلان آشناگر و فوژان پارسا، فیلم‌بردار تیزر: طاها مجد، تصویربردار پشت صحنه: روژینا حاجیان و مدیر رسانه: معصومه دهقان.

تهیه بلیت این تئاتر از طریق سایت تیوال امکان‌پذیر است.

کد خبر 6581071
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها