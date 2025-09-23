به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کُهنه کار» به کارگردانی امیر علی آزادان اجرای عمومی خود را از چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۲۰:۴۵ در سالن یک خانه نمایش دا اجرای خود را آغاز می‌کند.

امیر علی آزادان که پیشتر نمایش های «۹.۱.» و «سه گانه‌ی دور از خانه» را روی صحنه برده، این بار نیز قصه‌ای در ژانر معمایی جنایی را به صحنه می‌برد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: دزدی که از دزد بزنه، شاه دزد نیست لاشخوره.

محمد رضا ایمانیان، اشکان هورسان، محمد بابایی دوگاهه، سعید شاکری، ابوالفضل سلحشور و امیر علی آزادان به ترتیب ورود به صحنه ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به: محمد تندرو، ارغوان کلاهچی فر، سلماز مرادی دستیاران کارگردان، درسا حکیم الهی دستیار و برنامه ریز، امیر توانا طراح صحنه، سحر علایی طراح گریم، سعیده چهرزاد طراح لوگو، علی توانا، مبین شعبانی زاده طراح گرافیک، علی نظری ساخت تیزر، صفورا میر جعفری منشی صحنه، نگار شهبازی مدیر صحنه، گروه تئاتر ریما مشاور تبلیغات و رسانه، اشاره کرد.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر می توانند به صورت مجازی از طریق سایت تیوال و به صورت فیزیکی‌ از طریق گیشه خانه نمایش دا، اقدام به خرید بلیت کنند.