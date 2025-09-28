شهروز آقایی‌پور بازیگر نمایش «خفه‌شو عزیزم» به کارگردانی احمد بیگی که این شب‌ها در تماشاخانه دا روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه خود از حضور در این اثر توضیح داد: نمایشنامه «خفه‌شو عزیزم» عاشقانه‌ای بارانی درباره درهای بسته است؛ درهایی که هرگز باز نمی‌شوند و آدم‌هایی که در پشت این درهای بسته، به انتظار روزهای ابری، بارانی و عصرهای پاییزی نشسته‌اند. دنیا برای عاشق‌ها تنها یک در خروجی دارد و این نگاه، بستر روایت را شکل می‌دهد.

وی درباره ویژگی‌های متن افزود: نمایشنامه دارای روحی صلاح‌علاءیی و غریب است. اثری دلنشین که باید با جهان نویسنده زلف گره زده باشی تا درکش کنی. احساس لطیف و بارانی آقای صلاح‌علاء در کلمه‌کلمه اثر ساری و جاری است. من از دوستداران سادگی عمیق ایشان بوده‌ام چه در شعرها و ترانه‌ها و چه در بازی‌ها و اجراهایشان. همین علاقه سبب شد وقتی احمد بیگی پیشنهاد بازی در این نمایش را داد، با اشتیاق بپذیرم.

آقایی‌پور درباره ویژگی‌های نقش، بیان کرد: در ابتدا نقش ساده، ملموس و دست‌یافتنی به نظر می‌آمد اما هرچه جلوتر رفتیم، به غریبی و دوری آن بیشتر پی بردم. کاراکتری که باید ایفا می‌کردم، نه تنها سخت‌فهم بود بلکه نیاز به نوعی هم‌نشینی با جهان صلاح‌علاء داشت. به‌ویژه در روزگار امروز که عشق، سکه رایج بازار نیست و سخن گفتن از آن چندان خریداری ندارد. همین مسئله کار من را دشوارتر می‌کرد.

وی درباره شباهت شخصیت نمایش به نویسنده اثر، تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام، باید با دنیای کلمات، اشعار و سلوک خاص آقای صلاح‌علاء آشنا باشید تا بتوانید این کاراکتر را تجسم کنید. به باور من این شخصیت بسیار شبیه خود او نوشته شده و به همین دلیل نیازمند درکی فراتر از بازیگری صرف است.

این بازیگر تئاتر در ادامه با اشاره به همکاری نزدیکش با کارگردان نمایش، عنوان کرد: با همفکری احمد بیگی به نقشه‌ای مشترک برای ترسیم دنیای این مرد عجیب بارانی رسیدیم. احمد در این مسیر بسیار همراه بود و به من کمک کرد تا به لایه‌های عمیق‌تر شخصیت دست پیدا کنم. همچنین همبازی بسیار خوبی مثل المیرا صارمی داشتم که با فداکاری و انرژی‌اش سهم بزرگی در شکل‌گیری بازی من ایفا کرد. داشتن چنین همراهی‌هایی در کار گروهی یک نعمت بزرگ است.

آقایی‌پور درباره روند آماده‌سازی نمایش یادآور شد: اکنون نزدیک به شش ماه از شروع تمرینات می‌گذرد. ما با صبوری، بارها و بارها صحنه‌ها را بازبینی کردیم تا به بهترین شکل ممکن روی صحنه برویم. به شب‌های نخست اجرا رسیده‌ایم و وقتی بازخورد مخاطبان را می‌بینم، احساس می‌کنم مسیر درستی را طی کرده‌ایم. رضایت تماشاگران نشان می‌دهد زحمات گروه بی‌ثمر نبوده و همین مایه خوشحالی و مباهات ماست.

وی در پایان یادآور شد: نمایش «خفه‌شو عزیزم» برای من تنها یک نقش‌آفرینی نبود، بلکه تجربه‌ای عاطفی و انسانی بود. امیدوارم تماشاگران نیز همان حس لطیف و بارانی متن را در سالن تجربه کنند و همراه ما در این سفر عاشقانه باشند.

نمایش «خفه‌شو عزیزم» از ۲۶ شهریور در خانه نمایش دا روی صحنه رفته است.

در این اثر نمایشی شهروز آقائی‌پور و المیرا صارمی ایفای نقش می‌کنند.

عکس از اردلان آشناگر است.