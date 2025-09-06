پیش بینی افزایش دما در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته جوی نسبتاً پایدار را نشان می‌دهد، در این ایام (به ویژه طی روز یکشنبه) پدیده غالب وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌های مرکزی می‌باشد، لذا احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی طی بعداز ظهر روز یکشنبه در این مناطق وجود دارد.

وی گفت: تا روز سه شنبه روند افزایش جزئی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، از اواسط یکشنبه تا اواخر دوشنبه شمال خلیج فارس طی ساعاتی مواج است.

سبزه زاری عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر، هویزه، شوش، امیدیه با دمای ۴۶ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۱ و کمینه دمای ۲۸ درجه سانتیگراد رسیده است.