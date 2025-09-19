دمای خوزستان کاهش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز یکشنبه (به ویژه روز یکشنبه) روند کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه (به ویژه روز یکشنبه)، با توجه به شرایط ناپایداری جو، رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطه‌ای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: همچنین طی امروز تا اواسط هفته آینده سرعت وزش بادها در بخش‌های غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس نیز در این ایام در برخی ساعات مواج خواهد بود.

وی با اشاره به جریانات جوی استان بیان کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۵ و کمینه دمای ۲۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.